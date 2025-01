(syndrome de Wernicke-Korsakoff)

L’encéphalopathie de Wernicke provoque une perte d’équilibre, une instabilité à la marche, des problèmes de mouvements oculaires, une confusion et une somnolence.

Le syndrome de Korsakoff peut initialement provoquer une perte sévère de la mémoire des événements récents. La mémoire d’événements plus lointains dans le passé semble moins altérée. Les personnes peuvent avoir une vie sociale et s’entretenir avec les autres de façon cohérente, même s’ils ne se souviennent pas ce qui s’est passé dans les jours, mois, années ou même dans les quelques minutes précédentes. Elles ont tendance à inventer (fabuler) plutôt que de reconnaître qu’elles ne peuvent pas se souvenir. Étant donné qu’elles ne peuvent pas se souvenir de choses qu’elles ont récemment faites, elles peuvent, par exemple, ne jamais se fatiguer de lire et de relire un magazine qu’elles adorent.