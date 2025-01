Examen neurologique

Les nerfs sensitifs transmettent les informations relatives au toucher, à la douleur, à la chaleur et au froid (température), aux vibrations, à la position des différentes parties du corps et à la forme des objets entre l’organisme et le cerveau. Chacun de ces sens peut être testé. Une sensibilité anormale ou une perception réduite de la sensibilité peuvent indiquer une lésion du nerf sensitif, de la moelle épinière ou de certaines parties du cerveau.

Des informations provenant de zones spécifiques à la surface du corps, appelées dermatomes, sont acheminées vers une localisation (niveau) spécifique de la moelle épinière. Les médecins sont donc capables de localiser le niveau spécifique de la lésion de la moelle épinière en identifiant les zones où la sensibilité est anormale ou perdue.

Dermatomes

La sensation cutanée est évaluée. Généralement, le médecin se concentre sur la région où la personne se plaint d’engourdissement, de fourmillements ou de douleurs. Le meilleur test de dépistage de la perte de sensation consiste à toucher la peau du visage, du corps et des quatre membres avec une épingle ou un objet pointu (comme la pointe d’une épingle à nourrice) pour voir si la personne la sent et fait la différence entre le pointu et l’émoussé. Les médecins testent les deux côtés du corps. Si les médecins détectent une perte de sensation dans une zone spécifique, ils testent les zones adjacentes pour évaluer l’étendue de la perte. Cette approche leur permet de déterminer l’emplacement de l’anomalie dans le cerveau, la moelle épinière ou le système nerveux périphérique.

Le toucher doux (léger) est évalué à l’aide d’une mèche de coton.

La perception de la température (la capacité à sentir le chaud et le froid) est évaluée à l’aide d’un diapason. Les deux branches sont froides, et le médecin réchauffe légèrement l’une d’elles en la frottant. Puis, chacune des branches est appliquée sur la peau de la personne.

La perception des vibrations est également évaluée à l’aide d’un diapason. Le médecin fait vibrer le diapason en le frappant légèrement. Il est ensuite placé sur l’articulation d’un doigt pour déterminer si la personne ressent la vibration et pendant combien de temps.

Afin d’évaluer la sensibilité posturale, le médecin modifie la position des doigts de la personne ou fait bouger ses orteils vers le haut ou vers le bas et lui demande de décrire le changement.

La capacité à identifier la forme d’un objet est évaluée en plaçant un objet familier, tel qu’une clé ou une épingle à nourrice, dans la main de la personne et en lui demandant de l’identifier sans regarder. Les médecins peuvent également tracer des lettres ou des chiffres sur la paume de la main de la personne et lui demander de les identifier. Si elle n’y arrive pas, le cortex du cerveau (la couche externe du télencéphale, la plus grosse partie du cerveau) peut être endommagé. Cette partie du cerveau intègre et interprète les informations sensorielles envoyées par différentes sources.