La plupart des personnes dans un état de conscience minimale ont tendance à observer une amélioration continue, mais néanmoins limitée. Quelques personnes retrouvent la capacité de communiquer et de comprendre, parfois après plusieurs années. Cependant, très peu récupèrent suffisamment de fonctions pour vivre et fonctionner de manière indépendante. Plus l’état de conscience minimale dure, moins les personnes auront de chances de retrouver un fonctionnement. Toutefois, avec des soins infirmiers appropriés, ces personnes peuvent vivre pendant des années. La récupération peut être meilleure lorsque la cause est une blessure à la tête.

Des cas de personnes se réveillant après des années de coma présumé ont été rapportés. Ces cas impliquent souvent des personnes s’étant retrouvées dans un état de conscience minimale après une blessure à la tête.