Anévrismes du cerveau

La plupart des anévrismes cérébraux sont asymptomatiques, sauf s’ils sont de taille importante ou se rompent.

Les anévrismes cérébraux non rompus de grande taille peuvent comprimer le tissu et les nerfs cérébraux et provoquer des céphalées, qui peuvent donner une sensation de martèlement synchronisée avec le pouls (pulsatile). Moins souvent, les personnes peuvent avoir les pupilles dilatées et/ou des symptômes d’AVC, tels qu’une faiblesse ou une paralysie d’un côté du corps. Les personnes présentant des anévrismes causés par une infection bactérienne ou fongique peuvent avoir de la fièvre et perdre du poids.

La rupture d’un anévrisme cérébral provoque une hémorragie sous-arachnoïdienne avec des céphalées sévères immédiates. La douleur atteint son intensité maximale en quelques secondes. Elle est parfois décrite comme apparaissant comme un coup de tonnerre et « la pire céphalée jamais vécue ». Une rupture d’anévrisme peut également provoquer des nausées, des vomissements, une raideur de la nuque, une sensibilité à la lumière, une perte de connaissance et/ou des convulsions.

Si l’anévrisme rompu saigne dans le tissu cérébral (hémorragie intracérébrale), les personnes présentent souvent des symptômes d’AVC (généralement causé par des caillots sanguins plutôt que par un saignement). Le saignement peut augmenter la pression dans le cerveau, ce qui peut entraîner un coma et parfois le décès.