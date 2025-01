Ischémie mésentérique aiguë

Au début, la personne présente une douleur abdominale sévère qui se développe généralement soudainement. Cependant, l’abdomen n’est que légèrement douloureux lorsque le médecin y exerce une pression pendant son examen (alors qu’en cas de troubles tels que l’appendicite ou la diverticulite, la douleur empire considérablement si une pression est exercée).

Plus tard, au fur et à mesure que l’intestin se nécrose, l’examen médical de l’abdomen par le médecin provoque une douleur plus sévère.