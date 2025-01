Tumeurs bénignes de l’œsophage

Les tumeurs bénignes (non cancéreuses) de l’œsophage (tube reliant la gorge à l’estomac) sont rares. Certaines tumeurs peuvent provoquer des troubles de la déglutition et, dans de rares cas, des ulcères, un saignement, ou les deux. En général, elles sont plus gênantes que dangereuses.

Le léiomyome, la forme la plus fréquente des tumeurs non cancéreuses, se développe au sein du muscle lisse. Il survient le plus souvent chez des personnes âgées de 30 à 60 ans.

Les autres tumeurs bénignes, comme celles qui affectent le tissu conjonctif (polypes ou angiomes) et le tissu nerveux (schwannomes), sont rares.

Diagnostic des tumeurs non cancéreuses de l’œsophage Endoscopie par voie haute ou déglutition barytée Pour diagnostiquer ces tumeurs, les médecins réalisent une endoscopie par voie haute ou une déglutition barytée et peuvent également réaliser une échographie endoscopique. Lors d’une endoscopie par voie haute, les médecins examinent l’œsophage à l’aide d’une sonde souple. Lors d’une déglutition barytée, les médecins réalisent généralement des radiographies pendant que la personne avale un liquide contenant du baryum (visible sur les radiographies). Une fois les tumeurs examinées, les médecins prélèvent des échantillons de tissu en effectuant une endoscopie par voie haute. Chez certaines personnes, les médecins peuvent réaliser une tomodensitométrie (TDM).