En général, les médecins ne font pas d’examens complémentaires chez les patients qui font de brefs épisodes de hoquet.

Les personnes, qui ont des signes avant-coureurs, dont le hoquet est persistant et pour lesquelles on ne trouve aucune cause manifeste, doivent subir des examens complémentaires. Les médecins commencent généralement par effectuer des analyses de sang, des radiographies pulmonaires et une électrocardiographie (ECG). D’autres examens sont réalisés en fonction des autres symptômes présents (voir le tableau Quelques causes et caractéristiques du hoquet persistant). Si ces examens ne révèlent aucune cause, les médecins peuvent pratiquer une imagerie par résonance magnétique (IRM) du cerveau et une tomodensitométrie (TDM) thoracique, même si la personne n’a pas d’autres symptômes spécifiquement liés à ces zones.