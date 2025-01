Douleur thoracique ou dorsale

Une douleur au milieu du thorax ou dans le haut du dos peut être due à une atteinte de l’œsophage ou de troubles du cœur ou de l’aorte. Les symptômes peuvent être similaires. Le reflux gastro-œsophagien (RGO), causé par la projection d’acide gastrique dans l’œsophage, peut provoquer une sensation de brûlure ou d’oppression sous le sternum, pouvant s’apparenter à une douleur d’origine cardiaque. Les spasmes de l’œsophage et autres atteintes musculaires œsophagiennes peuvent provoquer une forte sensation de constriction qui ressemble elle aussi à la douleur d’origine cardiaque.

Certains symptômes sont plus évocateurs de troubles œsophagiens. Une douleur sévère qui survient subitement après des vomissements ou après une intervention touchant l’œsophage suggère une rupture de l’œsophage, bien que cela soit rare. La brûlure d’estomac correspond à une sensation de brûlure causée par un RGO qui remonte dans le thorax et parfois dans le cou et la gorge, généralement après les repas ou en position allongée. Les brûlures d’estomac font partie des symptômes digestifs les plus fréquents aux États-Unis. Les troubles de la déglutition et la gêne qui survient uniquement à la déglutition suggèrent également une maladie œsophagienne. La gêne thoracique qui survient régulièrement à l’effort et disparaît après un bref repos évoque un problème cardiaque. Toutefois, étant donné que les symptômes se chevauchent et du fait de la dangerosité de la maladie cardiaque, les médecins pratiquent souvent une radiographie pulmonaire, un électrocardiogramme (ECG) et parfois une épreuve d’effort avant de procéder aux examens visant à déceler un trouble œsophagien.