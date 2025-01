Présentation de la pancréatite

La pancréatite est l’inflammation du pancréas.

Le pancréas est un organe en forme de feuille de 13 centimètres de longueur environ. Il est entouré par le bord inférieur de l’estomac et par la première partie de l’intestin grêle (duodénum).

Localisation du pancréas

Le pancréas a 3 fonctions principales :

Sécréter du liquide contenant des enzymes digestives dans le duodénum où elles se mélangent avec les aliments

Sécréter les hormones insuline et glucagon, qui aident à réguler les taux de sucre dans la circulation sanguine

Sécréter dans le duodénum de grandes quantités de bicarbonate de sodium (ou bicarbonate de soude), nécessaires pour neutraliser l’acide en provenance de l’estomac

L’inflammation du pancréas peut être déclenchée par des calculs biliaires, l’alcool, de nombreux médicaments, certaines infections virales et d’autres causes moins fréquentes.

En général, la pancréatite se développe rapidement et régresse en quelques jours, mais peut durer plusieurs semaines. On appelle cela pancréatite aiguë. Dans certains cas cependant, l’inflammation persiste et altère progressivement les fonctions pancréatiques. Il s’agit alors d’une pancréatite chronique.

La pancréatite cause le plus souvent une douleur sévère dans la partie supérieure de l’abdomen, laquelle s’accompagne souvent de nausées et de vomissements. La pancréatite peut causer des lésions irréversibles au niveau du pancréas.

Les personnes souffrant de pancréatite aiguë doivent généralement être hospitalisées pendant quelque temps et peuvent nécessiter l’administration d’une quantité importante de liquides par voie intraveineuse jusqu’à ce qu’elles se sentent mieux et que la douleur ait disparu.

Les personnes souffrant de pancréatite chronique doivent parfois prendre des gélules d’extraits d’enzymes pancréatiques au cours des repas afin de soulager la douleur et améliorer la digestion.