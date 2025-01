Le contrôle de la douleur est la partie la plus compliquée de la prise en charge de la pancréatite chronique, et les traitements sont axés sur la diminution de la douleur et le ralentissement de la progression de la maladie. Le fractionnement de l’alimentation en 4 ou 5 repas par jour composés d’aliments pauvres en matières grasses peut réduire la sécrétion des enzymes pancréatiques et réduire la douleur.

De plus, des antalgiques opiacés sont parfois nécessaires pour soulager la douleur. Trop souvent, ces mesures ne soulagent pas la douleur, ce qui nécessite de plus fortes quantités d’opioïdes et peut exposer la personne à un risque d’addiction. Les médecins peuvent recommander des antalgiques supplémentaires, tels que les antidépresseurs tricycliques, la gabapentine, la prégabaline et les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (ISRS), et les prescrire seuls ou en association avec des opioïdes afin de contrôler la douleur chronique, mais les résultats varient. La prise de médicaments pour traiter la douleur provoquée par la pancréatique chronique n’est souvent pas satisfaisante.

Les médecins peuvent prescrire des corticoïdes pour traiter la pancréatite auto-immune.

Parfois, les médecins peuvent utiliser un endoscope (sonde d’observation souple) pour réaliser le traitement. Le traitement endoscopique par cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique (CPRE) peut être utilisé pour drainer un canal obstrué par une fibrose (sténose), des calculs ou les deux. Cette procédure peut soulager la douleur.

La lithotripsie (procédure impliquant l’utilisation d’ondes de choc pour briser les calculs) peut être utilisée pour traiter les calculs qui sont de taille importante ou qui sont coincés dans le canal pancréatique.

Un traitement chirurgical peut constituer une option si les canaux pancréatiques sont dilatés ou si l’on observe une masse inflammatoire dans une région du pancréas. Par exemple, si le canal pancréatique est dilaté, une dérivation entre le pancréas et l’intestin grêle soulage la douleur chez 70 à 80 % environ des patients. Si le canal n’est pas dilaté, une partie du pancréas peut être retirée, ce qui implique également l’exérèse des cellules productrices d’insuline et un possible diabète. Les médecins réservent le traitement chirurgical aux patients qui ont cessé de consommer de l’alcool et qui peuvent gérer un éventuel diabète.

Parfois, un pseudokyste pancréatique peut provoquer une douleur car il s’étend et peut nécessiter d’être drainé (décompressé) par voie endoscopique ou en perçant la peau au-dessus.