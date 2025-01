Les hémorroïdes externes forment une grosseur sur l’anus. Si un caillot sanguin se forme (appelé hémorroïde externe thrombosée), la taille de la grosseur augmente, elle devient plus douloureuse et plus gonflée qu’une hémorroïde non thrombosée.

Hémorroïdes externes Cacher les détails Cette photo montre une protrusion hémorroïdaire. Des caillots de sang se sont formés (appelés hémorroïdes externes thrombosées), ce qui donne des hémorroïdes de grande taille, douloureuses et gonflées. DR LARPENT/G.R.E.H.G.E.P./SCIENCE PHOTO LIBRARY

Souvent, les hémorroïdes internes n’entraînent pas de grosseur visible ou de douleur, mais elles peuvent saigner. Le saignement d’hémorroïdes internes survient le plus souvent après la défécation, entraînant la présence de sang dans les selles ou sur le papier hygiénique. L’eau des toilettes peut devenir rouge du fait de la présence de sang. Cependant, la quantité de sang est en général modérée, et les hémorroïdes provoquent rarement une hémorragie grave ou une anémie.

Elles peuvent sécréter du mucus et donner au sujet la sensation que le rectum n’est pas complètement vidé après la défécation. En général, les démangeaisons anales (démangeaisons anales ou prurit anal) ne sont pas un symptôme hémorroïdaire, mais un prurit peut se développer si les hémorroïdes rendent difficile le nettoyage de la région anale.