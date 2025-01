Les causes les plus fréquentes de démangeaisons anales incluent

Cause inconnue (la majorité)

Problèmes d’hygiène

Le plus souvent, les médecins n’identifient aucun trouble spécifique comme cause des démangeaisons, et ces dernières disparaissent au bout d’un moment sans que le patient doive prendre de traitement. Beaucoup des autres cas de démangeaisons anales sont dus à des problèmes d’hygiène. Très peu de cas résultent d’un trouble spécifique (voir tableau Causes et caractéristiques des démangeaisons anales), comme une infestation par des oxyures ou une infection fongique. Parmi les causes spécifiques, seules les causes rares telles que la maladie inflammatoire chronique de l’intestin et le cancer de la peau autour de l’anus sont jugées graves.

Un manque d’hygiène ou une hygiène excessive peuvent entraîner des démangeaisons anales. Par exemple, un nettoyage inadapté laisse des résidus de selles et de sueur irritants sur la peau de l’anus. Plus fréquemment, un nettoyage trop vigoureux, souvent avec des lingettes nettoyantes et des savons forts, peut assécher ou irriter la peau ou parfois provoquer une réaction allergique. Les personnes qui souffrent d’hémorroïdes peuvent avoir du mal à bien se nettoyer après avoir été à la selle. Certaines hémorroïdes produisent du mucus ou provoquent une incontinence fécale, ce qui donne lieu à des démangeaisons anales.

Les jeunes enfants et les personnes âgées peuvent avoir du mal à contrôler leur urine (incontinence urinaire) ou leurs selles (encoprésie chez les enfants et incontinence fécale chez les adultes). Ces troubles peuvent causer une irritation conduisant à des infections cutanées et des démangeaisons anales.

Dès lors que la personne commence à se gratter l’anus, un cycle de prurit-grattage-prurit peut commencer (plus la personne se gratte, plus elle déclenche un prurit important). Souvent, les personnes se grattent et frottent la zone prurigineuse à tel point que la peau est égratignée. Parfois, cette égratignure devient irritée, ce qui aggrave les démangeaisons. De plus, les personnes développent parfois une allergie aux pommades ou autres traitements qu’elles utilisent contre les démangeaisons.