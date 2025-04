Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania

Les troubles moteurs de la gorge peuvent occasionner des anomalies de transport du bol alimentaire de la partie supérieure de la gorge à l’œsophage (le tube creux qui relie la gorge [pharynx] à l’estomac). Les personnes remarquent généralement qu’elles présentent des troubles de la déglutition (dysphagie). Aussi, un patient qui présente un trouble moteur de la gorge régurgite souvent les aliments dans la cavité nasale postérieure ou les inhale dans les voies respiratoires (trachée), ce qui provoque une toux.

Les troubles de la propulsion de la gorge sont observés plus souvent chez les patients qui présentent des maladies des muscles pharyngés ou de leur innervation.

Certaines personnes ont l’impression d’avoir une boule ou une masse dans la gorge, alors que dans les faits il n’y en a pas. Si cette sensation n’est pas liée à la déglutition, on l’appelle paresthésie pharyngée.

Comment fonctionne l’œsophage

La cause la plus fréquente des troubles des muscles ou des nerfs de la gorge est :

Les autres affections pouvant affecter les muscles ou les nerfs de la gorge incluent les dermatomyosites, la sclérodermie systémique, la myasthénie grave, les dystrophies musculaires, la poliomyélite, une paralysie pseudobulbaire, la maladie de Parkinson et la sclérose latérale amyotrophique (maladie de Charcot). Une classe de médicaments appelée phénothiazines, utilisée pour traiter certaines formes sévères de maladie mentale, peut altérer la fonction normale des muscles de la gorge et provoquer des troubles de la déglutition.

Dans l’incoordination cricopharyngienne, le sphincter supérieur de l’œsophage (muscle cricopharyngien) reste fermé lors de la déglutition ou s’ouvre de façon non coordonnée. Les troubles de la fonction sphinctérienne supérieure peuvent permettre à la nourriture d’entrer de manière répétée dans la trachée et les poumons, et favoriser des infections pulmonaires à répétition et, finalement, une pneumopathie chronique. Le chirurgien peut sectionner le sphincter ce qui entraîne son relâchement persistant. En l’absence de traitement, ce trouble peut évoluer vers la formation d’un diverticule de Zenker, une poche qui se forme lorsque la muqueuse œsophagienne pousse vers l’extérieur et en arrière à travers le muscle cricopharyngien.