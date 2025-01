Présentation de l’œsophage

Perelman School of Medicine at The University of Pennsylvania

L’œsophage est le tube creux qui relie la gorge (pharynx) à l’estomac. Les aliments ne font pas que tomber dans l’estomac en passant par l’œsophage. Les parois de l’œsophage propulsent les aliments vers l’estomac grâce aux ondes rythmiques produites par les contractions musculaires (activité appelée péristaltisme).

Comment fonctionne l’œsophage

Immédiatement après la jonction de la gorge et de l’œsophage se trouve une bande musculaire appelée sphincter supérieur de l’œsophage. Un peu au-dessus de la jonction de l’œsophage et de l’estomac se trouve une autre formation musculaire appelée sphincter inférieur de l’œsophage. Lorsque l’œsophage n’est pas utilisé, ces sphincters se ferment afin que la nourriture et l’acide gastrique ne remontent pas de l’estomac vers la bouche par l’œsophage. Pendant la déglutition, les sphincters s’ouvrent et permettent à la nourriture de passer dans l’estomac.

Avec l’âge, la force des contractions œsophagiennes et la pression au niveau des sphincters diminuent. Cette affection augmente la prédisposition des personnes âgées au reflux d’acide gastrique (reflux gastro-œsophagien ou RGO), particulièrement lorsqu’elles s’allongent après le repas.

Deux des symptômes les plus fréquents des affections œsophagiennes sont la dysphagie (conscience des troubles de la déglutition) et les douleurs thoraciques ou dorsales. Dysphagie et douleurs thoraciques ou dorsales peuvent être présentes dans tous les troubles œsophagiens, le plus grave étant le cancer de l’œsophage.

Comment fonctionne l’œsophage Vidéo

Les maladies de l’œsophage et de la déglutition incluent :

Les troubles de la déglutition (dysphagie) peuvent résulter de nombre de ces affections œsophagiennes, mais aussi de problèmes liés au système nerveux.

Dans une autre maladie œsophagienne, les varices œsophagiennes, les veines de la partie distale de l’œsophage sont dilatées et saignent facilement.