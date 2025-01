Intolérance au lactose

Les taux de lactase sont élevés chez le nourrisson, ce qui lui permet de digérer le lait. En revanche, dans la plupart des groupes ethniques (80 % de la population noire et hispanique, plus de 90 % de la population asiatique), les taux de lactase diminuent après le sevrage. Cette diminution signifie que les enfants plus âgés et les adultes de ces groupes ethniques ne sont pas en mesure de digérer autant de lactose. Toutefois, 80 % à 85 % de la population blanche originaire d’Europe du Nord-Ouest produisent de la lactase tout au long de la vie et sont donc en mesure de digérer le lait et les produits laitiers à l’âge adulte. Aussi, étant donné la composition ethnique de la population américaine, il est probable qu’entre 30 et 50 millions de personnes aux États-Unis soient intolérantes au lactose. Il est intéressant de noter que cette « intolérance » constitue un état normal pour plus de 75 % de la population mondiale.

Une intolérance temporaire au lactose peut se développer lorsqu’un trouble, comme une infection intestinale (voir Présentation de la gastro-entérite), endommage la muqueuse de l’intestin grêle. Après la récupération de ces troubles, les personnes sont à nouveau en mesure de digérer le lactose.

Des intolérances à d’autres sucres peuvent se produire, mais elles sont relativement rares. Par exemple, une carence de l’enzyme sucrase empêche la dégradation et l’absorption du sucre saccharose dans la circulation, et une carence des enzymes maltase et isomaltase empêche la dégradation et l’absorption du sucre maltose dans la circulation sanguine.