Traitement médicamenteux de l’acidité gastrique

Les antiacides sont des substances chimiques qui neutralisent l’acide gastrique déjà sécrété, augmentant ainsi le pH dans l’estomac (le rendant moins acide). Les antiacides peuvent être utilisés seuls pour les symptômes légers causés par l’acide gastrique. Mais pris seuls, les antiacides ne sont pas un traitement adéquat pour les troubles graves liés à l’acide, tels que les ulcères et la gastrite sévère. Dans ces maladies, des antiacides sont généralement administrés en plus d’inhibiteurs de la pompe à protons ou d’anti-H2 pour soulager les symptômes au début du traitement. Leur efficacité est variable selon la quantité d’antiacides administrée et la quantité d’acide produite par le patient. De nombreux antiacides peuvent être achetés sans prescription médicale et sont disponibles sous forme de comprimés, de gommes à mâcher ou de liquide. Les antiacides peuvent toutefois interférer avec l’absorption de nombreux médicaments, aussi faut-il consulter un pharmacien ou un médecin au sujet des éventuelles interactions médicamenteuses avant de prendre des antiacides.

Le bicarbonate de sodium et le carbonate de calcium, les antiacides les plus puissants, peuvent être pris occasionnellement pour leur bénéfice rapide à court terme. Cependant, parce qu’ils sont absorbés dans la circulation sanguine, l’utilisation en continu de ces antiacides peut rendre le sang trop alcalin (alcalose), ce qui entraîne des nausées, des maux de tête et une faiblesse. Ainsi, ces antiacides ne doivent en général pas être utilisés en grande quantité plus de quelques jours. En outre, ces antiacides contiennent beaucoup de sel et ne doivent pas être utilisés par les personnes qui doivent suivre un régime hyposodé ou qui sont atteintes d’insuffisance cardiaque ou d’hypertension artérielle.

L’hydroxyde d’aluminium est un antiacide relativement sûr et fréquemment utilisé. Cependant, l’aluminium se lie aux phosphates dans le tube digestif, privant l’organisme de calcium, réduisant les concentrations de phosphates dans le sang et provoquant une sensation de faiblesse, des nausées et une perte d’appétit. Le risque de ces effets secondaires est plus marqué chez les personnes atteintes d’un trouble lié à la consommation d’alcool, souffrant de malnutrition et chez les personnes atteintes d’une maladie rénale, y compris les personnes sous dialyse. L’hydroxyde d’aluminium peut également provoquer une constipation.

L’hydroxyde de magnésium est un antiacide plus efficace que l’hydroxyde d’aluminium. Cet antiacide agit rapidement et neutralise efficacement les acides. Le magnésium est, toutefois, également un laxatif. Le transit intestinal reste en général normal pour des doses de quelques cuillères à soupe par jour. Plus de 4 doses par jour peuvent être cause de diarrhée. Dans la mesure où de petites quantités de magnésium sont absorbées dans le sang, les personnes qui présentent une insuffisance rénale ne doivent prendre que de faibles doses d’hydroxyde de magnésium. Pour limiter la diarrhée, de nombreux antiacides contiennent une association d’hydroxyde de magnésium et d’hydroxyde d’aluminium.

En cas de maladies du cœur, d’hypertension artérielle ou de maladies rénales, il est nécessaire de faire appel à un médecin avant de choisir un antiacide.