Introduction à la gastrite et à l’ulcère gastroduodénal

La gastrite et l’ulcère gastroduodénal entraînent des lésions de la muqueuse de l’estomac ou du duodénum (le premier segment de l’intestin grêle). Ces troubles sont généralement provoqués par

L’acide gastrique (acide chlorhydrique)

Les enzymes digestives (tout particulièrement la pepsine)

Infection à Helicobacter pylori

Certains médicaments, tels que l’aspirine et d’autres anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS)

Le tabagisme est un facteur de risque de développement d’ulcères (plaies qui endommagent la paroi de l’estomac) et de leurs complications. De plus, le tabagisme altère la cicatrisation des ulcères et augmente le risque de récidive des ulcères. Le risque augmente avec le nombre de cigarettes fumées par jour.

Dans le syndrome de Zollinger-Ellison, une tumeur rare, généralement située dans le duodénum, le pancréas ou les structures adjacentes, produit une hormone appelée gastrine qui entraîne une production excessive d’acide par l’estomac.

Habituellement, la muqueuse de l’estomac est protégée par certains mécanismes de défense. Les cellules qui tapissent l’estomac sécrètent du mucus et du bicarbonate. Le mucus tapisse la muqueuse de l’estomac pour le protéger de l’atteinte de l’acide et des enzymes digestives. Le bicarbonate présent dans et sous le mucus aide à neutraliser l’acide gastrique. Lorsque ces mécanismes de défense sont perturbés, par exemple par la bactérie Helicobacter pylori ou par l’aspirine, une gastrite ou un ulcère gastroduodénal peut se développer.

De nombreuses options thérapeutiques sont disponibles (voir Traitement médicamenteux de l’acidité gastrique).