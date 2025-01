University of Wisconsin School of Medicine and Public Health

L’infection à Helicobacter pylori (H. pylori) est une infection bactérienne qui entraîne une inflammation de l’estomac (gastrite), un ulcère gastroduodénal et certains types de cancer de l’estomac.

L’infection est provoquée par un type de bactérie appelée Helicobacter pylori ( H. pylori ).

Lorsque les symptômes de l’infection par H. pylori apparaissent, ils comprennent une indigestion et une douleur ou une sensation de gêne dans le haut de l’abdomen.

Le diagnostic repose souvent sur les résultats d’un test d’haleine, d’une analyse des selles ou d’un examen de l’estomac à l’aide d’une sonde d’observation souple (endoscopie haute).

Le traitement repose sur l’utilisation d’antibiotiques et un inhibiteur de la pompe à protons.

(Voir aussi Introduction à la gastrite et à l’ulcère gastroduodénal.)

L’infection à Helicobacter pylori est la cause la plus fréquente de gastrite et d’ulcère gastroduodénal dans le monde. L’infection est très fréquente et augmente avec l’âge. Aux États-Unis, environ 50 % des personnes sont infectées à 60 ans. Néanmoins, selon de récentes études le nombre de jeunes gens infectés par H. pylori a diminué. L’infection est plus fréquente dans la population noire, hispanique et asiatique.

H. pylori infecte la muqueuse de l’estomac et peut aussi être présent dans les selles, la salive et la plaque dentaire. H. pylori peut être transmis d’une personne à l’autre, en particulier si les personnes infectées ne se lavent pas soigneusement les mains après une émission de selles. Parce que les personnes peuvent aussi propager les bactéries en embrassant ou par un contact étroit avec d’autres personnes, les infections ont tendance à foisonner dans les familles et chez les personnes qui vivent en maison de santé et dans d’autres établissements encadrés.

H. pylori prolifère dans la couche de mucus qui protège la muqueuse de l’estomac, où il est moins exposé aux sécrétions acides de ce dernier. En outre, H. pylori produit de l’ammoniaque, qui contribue à le protéger de l’acide gastrique et lui permet de perturber la couche de mucus et d’y pénétrer.

Complications de l’infection à H. pylori Presque toutes les personnes infectées par H. pylori présentent une inflammation de l’estomac (gastrite), qui peut affecter la totalité de l’estomac ou seulement sa partie inférieure (antre). L’infection peut parfois entraîner une gastrite érosive, voire un ulcère de l’estomac (gastrique). H. pylori contribue à la formation d’ulcères par l’augmentation de la production d’acide, en perturbant les mécanismes de protection normaux de l’estomac contre l’acide gastrique et en produisant des toxines. L’infection à long terme par H. pylori accroît le risque de cancer de l’estomac.

Symptômes de l’infection à H. pylori De nombreuses personnes atteintes d’une gastrite provoquée par une infection à H. pylori ne présentent ni symptômes ni complications comme un ulcère gastroduodénal de l’estomac ou du duodénum. Toutefois, chez les personnes qui développent effectivement des symptômes dus à une infection à H. pylori, ceux-ci sont typiques d’une gastrite et comprennent indigestion, ainsi que douleur ou sensation de gêne dans le haut de l’abdomen. Les ulcères dus à l’infection par H. pylori provoquent des symptômes similaires à ceux des ulcères causés par d’autres troubles, en particulier une douleur située dans la partie supérieure de l’abdomen.

Diagnostic de l’infection à H. pylori Épreuve respiratoire ou analyses des selles

Parfois, endoscopie haute H. pylori peut être détecté par des examens utilisant l’air expiré ou des échantillons de selles. Les médecins utilisent parfois une sonde d’observation souple (endoscope) pour réaliser une endoscopie haute afin d’obtenir un échantillon (biopsie) de la muqueuse de l’estomac. Une analyse de l’échantillon peut être effectuée pour dépister H. pylori avec diverses méthodes.

Traitement de l’infection à H. pylori Antibiotiques et un inhibiteur de la pompe à protons

Après le traitement, analyses pour confirmer l’éradication de l’infection à H. pylori Le traitement le plus utilisé contre l’infection à H. pylori est une combinaison d’un inhibiteur de la pompe à protons pour réduire la production d’acide gastrique, et de deux antibiotiques, avec parfois du sous-salicylate de bismuth. Un inhibiteur de la pompe à protons, qui peut être le lansoprazole, l’oméprazole, le pantoprazole, le rabéprazole ou l’ésoméprazole est administré. Ces médicaments sont généralement bien tolérés (ont peu d’effets secondaires ou des effets secondaires légers), mais ils peuvent provoquer diarrhée, constipation et céphalées. Plusieurs antibiotiques différents peuvent être utilisés, notamment l’amoxicilline, la clarithromycine, le métronidazole et la tétracycline. Tous ces antibiotiques peuvent altérer le goût et provoquer des nausées, et l’amoxicilline, la clarithromycine et la tétracycline peuvent provoquer une diarrhée. Le sous-salicylate de bismuth peut provoquer une constipation et une coloration foncée de la langue et des selles. Les médecins confirment généralement la réussite du traitement en répétant les tests de l’haleine, les analyses de selles ou l’endoscopie environ 4 semaines après la fin du traitement. Le traitement est renouvelé si H. pylori n’est pas éradiqué.