Le pancréas est un organe qui contient deux types de tissu glandulaire :

Pancréas Vidéo

Acini pancréatiques

Îlots de Langerhans

(Voir aussi Présentation de l’appareil digestif.)

Les acini produisent les enzymes digestives. Les îlots produisent les hormones. Le pancréas sécrète des enzymes digestives dans le duodénum et des hormones dans la circulation sanguine.

Les enzymes digestives, comme l’amylase, la lipase et la trypsine, sont libérées par les cellules des acini et sont déversées dans le canal pancréatique. Le canal pancréatique rejoint le canal cholédoque au niveau de l’ampoule de Vater, où tous deux se jettent dans le duodénum. Les enzymes sont normalement excrétées sous une forme inactive. Elles ne sont activées que lorsqu’elles atteignent le tube digestif. L’amylase digère les glucides, la lipase digère les lipides et la trypsine digère les protéines. Le pancréas excrète également une grande quantité de bicarbonate de sodium qui protège le duodénum en neutralisant l’acide issu de l’estomac.

Localisation du pancréas

Anatomie du pancréas Image

Les trois hormones produites par le pancréas sont

Insuline

Glucagon

Somatostatine

L’insuline diminue le taux de sucre (glucose) dans le sang en déplaçant le sucre vers les cellules. Le glucagon augmente le taux de sucre dans le sang en stimulant le foie pour qu’il libère ses réserves. La somatostatine inhibe la libération d’insuline et de glucagon en fonction des besoins de l’organisme.