Vitamines et minéraux

Certaines vitamines (comme les vitamines C et E) et certains minéraux (comme le sélénium) agissent comme des antioxydants, de la même manière que d’autres substances présentes dans les fruits et les légumes (comme le bêta-carotène). Les antioxydants protègent les cellules des lésions causées par les radicaux libres, qui sont des sous-produits de l’activité cellulaire normale. Les radicaux libres participent très facilement à des réactions chimiques, dont certaines sont utiles à l’organisme tandis que d’autres ne le sont pas. On considère que les radicaux libres contribuent aux troubles cardiaques, aux troubles vasculaires et au cancer.

Les personnes consommant suffisamment de fruits et de légumes, riches en antioxydants, ont une probabilité plus faible de développer des troubles cardiaques et circulatoires et certains types de cancers. Cependant, on ne sait pas si ces avantages sont dus aux antioxydants, à d’autres substances présentes dans les fruits et légumes ou à d’autres facteurs liés à l’alimentation et au mode de vie des personnes ; de plus, il n’a pas été démontré que la prise de compléments d’antioxydants permettait de prévenir les maladies ou la mortalité, et elle peut parfois être néfaste.