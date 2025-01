Présentation de la nutrition

Pour déterminer si la quantité de nutriments consommés est appropriée, les médecins interrogent les personnes au sujet de leurs habitudes alimentaires et évaluent par un examen clinique leur composition corporelle et le fonctionnement de leur organisme.

La taille et le poids sont mesurés, et l’indice de masse corporelle (IMC) est calculé. L’IMC s’obtient en divisant le poids (en kilogrammes) par le carré de la taille (en mètres). Un IMC compris entre 18,5 et 24,9 est généralement considéré comme normal ou sain pour les hommes et les femmes. Aux États-Unis et dans d’autres pays où le taux d’insécurité alimentaire est faible, de nombreuses personnes ont un IMC supérieur à 24. Le maintien d’un poids correct est important pour la santé physique et psychologique. Un abaque de taille/poids standard peut être utilisé comme référence, mais l’IMC est plus fiable.

Toutefois, l’IMC ne tient pas compte des différences de composition corporelle. Le tour de taille peut être mesuré à la place ; la graisse au niveau du ventre constitue parfois une mesure plus précise de l’excès de poids ou de la graisse nocive qui se dépose dans les organes internes et qui tend à prédire le risque de maladie cardiaque et de troubles métaboliques.

Les taux de nombreux nutriments peuvent être mesurés dans le sang, à l’intérieur de certaines cellules, et parfois dans les tissus. La mesure du niveau d’albumine, la principale protéine du sang, peut par exemple aider à déterminer si une personne a une carence en protéines. Les taux de nutriments baissent quand l’alimentation est inadaptée. Cependant, le fait que ces mesures indiquent de manière fiable l’état nutritionnel peut dépendre de ce que la mesure reflète (par ex., à l’intérieur des cellules ou dans le sang), car les taux cellulaires de nutriments peuvent refléter davantage le nutriment utilisable ou disponible, par opposition à la quantité qui est transportée dans le sang.