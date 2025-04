Harvard Medical School and Brigham and Women's Hospital;

Certains aliments contiennent des fibres, qui sont de longs glucides complexes. Les fibres peuvent être

Partiellement solubles : elles se dissolvent dans l’eau, et l’organisme peut être capable d’en digérer une partie.

Insolubles : elles ne se dissolvent pas dans l’eau et l’organisme ne peut pas les digérer.

Les fibres contenues dans l’alimentation aident principalement en ajoutant du volume au contenu des intestins. Cela facilite l’évacuation des selles et minimise la constipation. Les fibres peuvent également procurer un sentiment de satiété (sensation de plénitude et d’apaisement de la faim). Cependant, un excès de fibres insolubles peut provoquer des ballonnements et nuire à l’absorption de certaines vitamines et de certains minéraux.

Généralement, les spécialistes recommandent de consommer 30 grammes environ de fibres quotidiennement. Aux États-Unis, la quantité moyenne de fibres consommées quotidiennement est d’environ 12 grammes parce que l’on a tendance à manger des produits constitués de farine de blé hautement raffinée et à ne pas consommer beaucoup de fruits et de légumes. En moyenne une portion de fruits, de légumes ou de céréales contient 2 à 4 grammes de fibres. La viande et les produits laitiers ne contiennent pas de fibres.