Certaines recommandations ont été établies pour une alimentation équilibrée, même si les besoins nutritionnels, dont ceux en nutriments essentiels, dépendent de l’âge, du sexe, de la taille, du poids et de l’activité physique d’une personne, ainsi que de la vitesse à laquelle l’organisme brûle les calories (métabolisme de base). Les rations diététiques recommandées pour les protéines, les vitamines et les minéraux sont publiées périodiquement par le Food and Nutrition Board of the National Academy of Sciences, le National Research Council et l’U.S. Department of Agriculture. Ces rations sont établies en fonction des besoins de personnes en bonne santé.

Le ministère américain de l’Agriculture (U.S. Department of Agriculture) publie également MyPlate, un site Web qui aide les personnes à élaborer un mode alimentaire sain et à faire des choix alimentaires sains qui répondent à leurs besoins individuels.

En général, les spécialistes recommandent aux personnes de :

Suivre un régime alimentaire sain à chaque étape de la vie

Personnaliser et apprécier les choix d’aliments et de boissons riches en nutriments en fonction des préférences personnelles, des traditions culturelles et des considérations budgétaires

Se concentrer sur satisfaire les besoins du groupe alimentaire avec des aliments et des boissons riches en nutriments, et rester dans les limites caloriques

Limiter les aliments et les boissons ayant un taux élevé de sucres ajoutés, de graisses saturées et de sodium, et limiter les boissons alcoolisées

Un apport hydrique adéquat est également important.

Il est recommandé d’éliminer les acides gras trans du régime alimentaire. Lorsque cela est possible, il est recommandé de remplacer les graisses saturées et les graisses trans par des graisses mono-insaturées et polyinsaturées, notamment les graisses polyinsaturées appelées acides gras oméga 3.