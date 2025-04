Aliments transformés, aliments biologiques, et aliments transgéniques ou génétiquement modifiés

Le ministère américain de l’Agriculture (US Department of Agriculture, USDA) définit un aliment transformé comme toute matière première agricole qui a été lavée, nettoyée, broyée, coupée, hachée, chauffée, pasteurisée, blanchie, cuite, mise en conserve, congelée, séchée, déshydratée, mélangée, emballée ou toute autre procédure modifiant l’état naturel de l’aliment.

Selon cette définition, pratiquement tous les aliments sont transformés dans une certaine mesure. Cependant, certains traitements modernes des aliments éliminent les nutriments des aliments. Par exemple, le broyage élimine le son et les germes, et donc les fibres, le fer et de nombreuses vitamines B des céréales. La transformation ajoute également souvent des additifs tels que des conservateurs (p. ex., benzoates, sorbates, nitrites, sulfites et acide citrique), des colorants, arômes et édulcorants artificiels, des stabilisateurs, des émulsifiants, des vitamines et des minéraux synthétiques et d’autres additifs, notamment du sel, du glutamate monosodique (GMS), du sucre, des graisses et des huiles raffinées. Certains additifs alimentaires peuvent avoir un effet négatif sur les enfants en particulier.

Les aliments ultra-transformés (p. ex., les sucreries, les en-cas salés, les boissons sucrées, les plats préparés et les aliments de restauration rapide) sont de plus en plus fréquents et représentent près de la moitié de l’approvisionnement alimentaire dans de nombreux pays. Ils sont fabriqués à partir d’ingrédients peu coûteux (y compris des graisses nocives, des céréales et féculents raffinés, ainsi que du sucre et du sel ajoutés) qui sont souvent associés à des additifs alimentaires (y compris des colorants, arômes et conservateurs artificiels) pour les rendre bon marché et exceptionnellement savoureux et pour prolonger la durée de conservation. La plupart contiennent ne contiennent pas d’aliments entiers, ou très peu. Ces aliments favorisent la suralimentation et la prise de poids et sont relativement pauvres en nutriments essentiels, ce qui augmente les risques de résistance à l’insuline et éventuellement d’autres troubles (p. ex., maladie des artères coronaires, dépression, syndrome de l’intestin irritable, cancer et même décès précoce).