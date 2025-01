Présentation des minéraux

University of Arkansas for Medical Sciences

Les minéraux sont nécessaires au fonctionnement normal des cellules de l’organisme.

L’organisme a besoin de quantités assez importantes de

Calcium

Chlorure

Magnésium

Phosphate

Potassium

Sodium

Ces minéraux sont appelés macrominéraux. La fonction des os, des muscles, du cœur et du cerveau dépend de ces minéraux.

L’organisme a besoin de petites quantités de

Chrome

Cuivre

Fluor

Iode

Fer

Manganèse

Molybdène

Sélénium

Zinc

Ces minéraux sont appelés minéraux à l’état de traces. À l’exception du chrome, tous les oligo-éléments sont incorporés dans des enzymes ou des hormones nécessaires aux processus de l’organisme (à son métabolisme). Le chrome aide l’organisme à maintenir des niveaux de sucre sanguin normaux. On ne sait pas clairement si le chrome doit être considéré comme un oligo-élément essentiel (requis).

Aussi bien les macrominéraux que les minéraux à l’état de traces sont toxiques en trop grandes quantités.

Les minéraux représentent un élément fondamental d’un régime sain. Les apports journaliers recommandés (AJR), qui sont les quantités journalières dont la plupart des personnes en bonne santé ont besoin pour rester en bonne santé, ont été établis pour la majorité des minéraux. Les personnes atteintes de certains troubles peuvent avoir besoin de quantités supérieures ou inférieures de certains minéraux.

La consommation de quantités excessives ou trop faibles de certains minéraux entraîne des troubles nutritionnels. Les personnes qui mangent un régime équilibré contenant une grande variété d’aliments ont peu de risque de développer des troubles nutritionnels ou une carence minérale majeure, à l’exception parfois de la carence en iode, en fer ou en zinc. En revanche, les personnes qui suivent un régime alimentaire strict peuvent être carencées en certains minéraux (ou vitamines). Par exemple les végétariens, y compris ceux qui mangent des œufs et des produits laitiers, risquent de développer une carence en fer. Les nourrissons ont plus de chances de développer des carences parce qu’ils sont en phase de croissance rapide (et par conséquent ont besoin de plus grandes quantités de nutriments pour leur taille, par rapport aux adultes).

La consommation de grandes quantités (mégadoses) de compléments alimentaires minéraux sans surveillance médicale peut avoir des effets toxiques.

Pour certains minéraux, par exemple le manganèse ou le molybdène, les troubles associés sont très rares ou inexistants.

Électrolytes Certains minéraux, en particulier les macrominéraux, sont importants en tant qu’électrolytes. L’organisme utilise les électrolytes pour aider à réguler les fonctions nerveuses et musculaires et pour maintenir l’équilibre acidobasique et l’équilibre hydrique. Si l’équilibre électrolytique est altéré, des troubles peuvent se manifester.

