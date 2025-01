University of Arkansas for Medical Sciences

Dans le cadre de la maladie de Wilson, une maladie héréditaire rare, le foie n’élimine pas l’excès de cuivre dans la bile comme il le fait normalement, ce qui conduit à une accumulation de cuivre dans le foie et à des lésions hépatiques.

Le cuivre s’accumule dans le foie, le cerveau, les yeux et d’autres organes.

Les personnes touchées par la maladie de Wilson peuvent éprouver des tremblements, des difficultés à parler et à avaler, des problèmes de coordination, un changement de personnalité ou une hépatite.

Des tests sanguins et des examens oculaires aident à confirmer le diagnostic.

Les personnes touchées par cette maladie doivent prendre des médicaments pour éliminer le cuivre et éviter de consommer des aliments à haute teneur en cuivre pour le restant de leur vie.

(Voir aussi Présentation des minéraux.)

Dans l’organisme, la plus grande partie du cuivre se trouve au niveau du foie, des os et des muscles, bien que des traces soient présentes dans tous les tissus. Le foie fait sortir le cuivre en excès dans la bile, de manière à l’éliminer de l’organisme. Comme le foie n’élimine pas le cuivre en excès chez les personnes atteintes de la maladie de Wilson, le cuivre s’y accumule et l’endommage, causant une cirrhose et une insuffisance hépatique. Le foie malade relâche le cuivre directement dans le sang, qui le transporte vers d’autres organes, comme le cerveau, les reins et les yeux, où il s’accumule également.

La maladie de Wilson touche environ 1 personne sur 30 000.

Symptômes de la maladie de Wilson Les symptômes commencent généralement à apparaître entre 5 et 35 ans, mais peuvent débuter n’importe quand entre 2 et 72 ans. Chez presque la moitié des personnes touchées, les premiers symptômes proviennent de lésions cérébrales. Ils comprennent des tremblements, une dysarthrie, une dysphagie, une incoordination motrice, des mouvements involontaires (chorée), des modifications de la personnalité, voire même une psychose (comme une schizophrénie ou une maladie maniaco-dépressive). Chez la plupart des autres personnes, les premiers symptômes résultent de lésions du foie dues à une inflammation (hépatite) et tôt ou tard à la formation de tissu cicatriciel (cirrhose). Des anneaux dorés ou jaune-verdâtre (anneaux de Kayser-Fleischer) peuvent apparaître à la périphérie de l’iris (la partie colorée de l’œil). Ces anneaux se développent quand le cuivre s’accumule. Chez certaines personnes, ces anneaux sont le premier signe de la maladie de Wilson. Anneau de Kayser-Fleischer Image © Springer Science+Business Media Les personnes peuvent présenter une fatigue et une faiblesse dues à une diminution du nombre de globules rouges (anémie) en raison de la rupture des globules rouges (provoquant une anémie hémolytique). L’urine peut contenir du sang. Les femmes peuvent ne plus avoir leurs règles ou avoir des fausses couches à répétition. Le saviez-vous ?

Diagnostic de la maladie de Wilson Examen oculaire à l’aide d’une lampe à fente

Analyses de sang et d’urine

Parfois, biopsie du foie Les médecins soupçonnent une maladie de Wilson en fonction des symptômes (tels qu’une hépatite, des tremblements et des changements de personnalité) qui n’ont pas d’autre cause évidente et/ou en fonction de la présence de la maladie de Wilson chez des membres de la famille. Les tests suivants aident à confirmer le diagnostic : Examen des yeux avec une lampe à fente pour y déceler les anneaux de Kayser-Fleischer

Analyses de sang pour mesurer le taux de céruloplasmine (protéine qui transporte le cuivre par le biais de la circulation sanguine)

Mesure du cuivre excrété dans l’urine

Si le diagnostic est toujours incertain, biopsie du foie Comme un traitement précoce est plus efficace, toute personne ayant un frère ou une sœur, un(e) cousin(e) ou un parent atteint de la maladie de Wilson est dépistée pour la maladie. Chez les enfants ayant un parent atteint de la maladie, les tests sont réalisés vers l’âge de 1 an. Les tests réalisés plus tôt risquent d’échouer à détecter la maladie.