Présentation de l’assistance nutritionnelle

(Voir aussi Besoins nutritionnels.)

Avant d’initier une assistance nutritionnelle, les médecins doivent d’abord déterminer la quantité et la combinaison de nutriments dont les personnes ont besoin. Les personnes ont besoin de certaines quantités de nutriments pour obtenir de l’énergie, mesurée en calories. Le nombre de calories nécessaires dépend des facteurs suivants :

Le poids, la taille, l’âge et le sexe

Le niveau d’activité

Les exigences créées par la maladie, la blessure ou tout autre problème physique

La combinaison de nutriments inclut typiquement des glucides, des protéines, des lipides, des vitamines, des minéraux, des fibres et des liquides.

Généralement, les médecins ou les professionnels de la nutrition (par exemple, les diététiciens) qui travaillent en étroite collaboration avec les médecins estiment les besoins de la personne à l’aide d’équations basées sur son poids, sa taille, son âge, son sexe et son niveau d’activité. Les médecins ajustent les quantités requises si les personnes sont dans un état qui augmente leur besoin de calories et de protéines, comme une maladie grave, une insuffisance rénale nécessitant une dialyse, une infection, une blessure, une chirurgie récente, ou si la personne est âgée de plus de 70 ans.

Certains centres utilisent une technique spéciale pour obtenir une estimation plus précise. Cette technique, appelée calorimétrie indirecte, mesure la quantité d’oxygène inhalé et la quantité de dioxyde de carbone exhalé, une indication de la quantité d’énergie utilisée par l’organisme.