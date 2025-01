Chez certaines personnes, 1 ou 2 plaques de vitiligo bien définies peuvent apparaître. Chez d’autres personnes, les plaques apparaissent sur une zone étendue du corps. Plus rarement, le vitiligo recouvre la majeure partie de la surface cutanée. Ces zones dépigmentées sont plus évidentes sur une peau foncée.

Les zones le plus fréquemment touchées sont le visage, les doigts et les orteils, les poignets, les coudes, les genoux, les mains, les tibias, les chevilles, les aisselles, l’anus et la région génitale, le nombril, et les mamelons. La peau affectée est extrêmement sensible aux coups de soleil. Les zones cutanées recouvertes de poils et touchées par le vitiligo se caractérisent également par une pilosité de couleur blanche en raison de l’absence de mélanine dans les follicules pileux.