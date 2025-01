Des taches sombres irrégulières apparaissent sur la peau, généralement des deux côtés du visage. Dans la grande majorité des cas, la pigmentation reste localisée au centre du visage et sur les joues, le front, la lèvre supérieure et le nez. Parfois, les taches ne sont situées que sur l’un des côtés du visage. Plus rarement, le mélasma apparaît sur les avant-bras. Les taches ne sont ni douloureuses ni accompagnées de démangeaisons, et le problème est uniquement esthétique.

Mélasma Image DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY