Les lentigines sont communément appelées lentigos séniles ou taches de vieillesse. Il s’agit de taches ovales planes, brun clair à brun, sur la peau. On utilise également le terme de lentigo. Il s’agit d’un type d’hyperpigmentation localisée.

Il existe 2 types de lentigines :

Solaires

Non solaires

Les lentigines solaires sont causées par l’exposition au soleil et constituent le type le plus fréquent de lentigo. Elles surviennent le plus souvent dans des zones exposées au soleil, comme le visage et le dos des mains. Elles apparaissent généralement pour la première fois à l’âge moyen, et leur nombre augmente avec l’âge. Les lentigines ne sont pas cancéreuses (bénignes), mais les personnes qui présentent des lentigines ont un risque supérieur de mélanome.

Les lentigines non solaires ne sont pas causées par l’exposition au soleil. Les lentigines non solaires apparaissent parfois chez des personnes présentant certains troubles héréditaires rares, comme le syndrome de Peutz-Jeghers (caractérisé par des lentigines sur les lèvres et des polypes dans l’estomac et l’intestin), le xeroderma pigmentosum et le syndrome des lentigines multiples (syndrome LEOPARD).

Si une personne en a peu, mais se sent gênée par leur apparence, les médecins peuvent les retirer avec des thérapies par le froid (cryothérapie) ou des traitements au laser. Les agents blanchissants comme l’hydroquinone ne sont pas efficaces.