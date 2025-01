Parfois, la zone rougit et devient inflammatoire. Parfois la région atteinte devient rouge et inflammatoire, et dégage une odeur nauséabonde (bromhidrose), due à la dégradation chimique de la sueur par des bactéries et levures normalement présentes sur la peau. La zone affectée peut pâlir et prendre un aspect ridé et crevassé en raison d’une humidité importante chronique. Les vêtements sont parfois trempés de sueur.

Les personnes présentant une hyperhidrose sont souvent angoissées à cause de leur affection, ce qui peut provoquer un repli social. Cette anxiété peut aggraver la sudation.