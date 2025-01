Traitement des troubles cutanés

Dans une préparation topique, le principe actif, ou médicament, est associé à une substance inerte (que l’on appelle excipient). Les excipients déterminent la consistance du produit (par exemple, épais et gras ou léger et aqueux) et le degré de diffusion du principe actif au travers de la peau (s’il reste en surface ou pénètre dans la peau). Selon l’excipient utilisé, le même médicament peut être sous forme de

Pommades

Crèmes

Lotions

Bains et trempages

Mousses

Solutions

Poudres

Gels

De plus, de nombreuses préparations sont actuellement disponibles à différents dosages (concentrations). Le choix de l’excipient dépend de la zone d’application du médicament, de son aspect, de sa simplicité d’application et de la sensation qu’il laisse sur la peau.

Les pommades (comme la vaseline) sont huileuses et contiennent très peu d’eau. Il peut s’agir de préparations salissantes, grasses et difficiles à nettoyer. Les pommades sont les préparations les plus adaptées lorsque la peau doit être hydratée ou assouplie. Les pommades sont en général plus efficaces que les crèmes pour véhiculer les principes actifs dans la peau. Une concentration donnée d’un médicament est plus puissante dans une pommade que dans une crème. Les pommades sont moins irritantes que les crèmes et beaucoup moins irritantes que les gels, les lotions et les solutions pour les plaies ouvertes comme les érosions ou les ulcères. Les pommades agissent mieux lorsqu’elles sont appliquées après le bain ou après avoir humidifié la peau avec de l’eau.

Les crèmes, qui sont les préparations les plus utilisées, sont des émulsions d’huile dans de l’eau, ce qui signifie qu’elles sont principalement composées d’eau avec un composant huileux. (Une pommade est l’opposé : de l’eau mélangée à une part dominante d’huile.) Les crèmes s’appliquent facilement et disparaissent sans laisser de traces quand elles sont appliquées sur la peau. Elles sont relativement peu irritantes.

Les lotions et les crèmes sont des préparations comparables, mais les lotions contiennent davantage d’eau. Les lotions sont en fait des suspensions de particules finement dispersées dans une base aqueuse ou dans une base huileuse et aqueuse. Elles sont moins efficaces que les pommades, les crèmes et les gels pour véhiculer les médicaments et sont considérées comme étant d’une puissance inférieure pour une concentration de médicament donnée. Cependant, les lotions ont plusieurs effets bénéfiques. Elles sont faciles à appliquer sur la peau velue et particulièrement utiles pour rafraîchir ou sécher des lésions inflammatoires ou suintantes, comme les lésions provoquées par la dermatite de contact, le pied d’athlète (tinea pedis) ou l’eczéma marginé de Hebra (tinea cruris).

Les bains et les trempages sont utilisés lorsqu’un traitement doit être appliqué à des zones étendues du corps. Cette technique est souvent utilisée sous forme de bains de siège pour les traitements en vente libre des problèmes cutanés bénins, comme les hémorroïdes. Les bains sont rarement utilisés pour appliquer des médicaments puissants vendus sur ordonnance, en raison des difficultés à contrôler la quantité de substance active véhiculée.

Les mousses sont des préparations en aérosol (liquides conservés sous pression avec un propulseur afin de pouvoir administrer le mélange) qui utilisent une base d’alcool ou un produit apaisant pour la peau (appelé émollient). Elles sont rapidement absorbées par la peau et sont souvent utilisées sur les zones du corps recouvertes de poils.

Les solutions sont des préparations liquides dans lesquelles une substance active est dissoute. Les liquides les plus couramment utilisés sont l’alcool, le propylène glycol, le polyéthylène glycol et l’eau. Les solutions sont faciles à appliquer, tout spécialement pour les troubles du cuir chevelu, tels que le psoriasis ou la dermatite séborrhéique. Les solutions ont tendance à sécher la peau plutôt qu’à l’hydrater, mais cet effet asséchant est utile pour les troubles cutanés humides ou suintants (exsudatifs). Selon l’excipient, les solutions peuvent être irritantes pour la peau, en particulier, lorsqu’elles contiennent de l’alcool et du propylène glycol et qu’elles sont appliquées sur des plaies ouvertes. Une solution d’acétate d’aluminium est fréquemment utilisée en bain.

Les poudres sont des préparations sèches utilisées pour protéger les zones de contact de la peau, par exemple, entre les orteils ou les fesses, sous les aisselles, au niveau de l’aine ou sous les seins. Les poudres sont appliquées sur une zone cutanée macérée (lésions liées à l’humidité). Elles peuvent être mélangées avec des substances actives comme des antimycosiques.

Les gels sont des préparations densifiées à base d’eau ou d’alcool et ne contenant ni huile ni substance grasse. L’absorption cutanée des gels est moins importante que celle des préparations à base d’huile ou de matière grasse. Par conséquent, ils sont souvent plus efficaces pour les affections nécessitant une absorption lente, telles que l’acné, l’acné rosacée et le psoriasis du cuir chevelu. Les gels sont souvent relativement irritants sur les plaies ouvertes et la peau lésée.