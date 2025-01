La meilleure mesure de prévention est de savoir reconnaître et d’éviter ces plantes. Le sumac grimpant (Toxicodendron radicans) pousse dans tous les États-Unis, sauf en Alaska, à Hawaï et dans certaines régions de la côte Ouest. Les feuilles de ces plantes forment des groupes de trois et sont de couleur verte (ou rouge en automne) et luisantes. La feuille centrale est plus longue que les deux autres. Le sumac grimpant peut se présenter sous forme de longue liane velue ou de plante buissonnante isolée. Il peut présenter des fleurs vertes ou jaunes, et des baies blanches à jaunes.

Avant l’exposition, les personnes qui savent qu’elles se rendent dans une région où cette plante est présente doivent porter des vêtements à manches longues, des pantalons, des bottes et des gants, et éviter ces plantes dans la mesure du possible. De nombreuses crèmes et lotions peuvent être appliquées avant une exposition, pour réduire l’absorption de l’huile par la peau, mais elles ne l’empêchent pas complètement. L’huile pénètre à travers les gants en caoutchouc. Les personnes ne doivent pas essayer de se désensibiliser en s’administrant plusieurs injections ou en prenant plusieurs comprimés, ni même en mangeant des feuilles de sumac grimpant, car ces mesures ne fonctionnent pas.

Après l’exposition, les personnes doivent immédiatement se laver la peau à l’eau et au savon afin de prévenir toute absorption de l’huile. Les solvants agressifs (acétone, alcool et autres) ne sont probablement pas plus efficaces que l’eau et le savon. Les vêtements exposés doivent être lavés séparément dans de l’eau chaude avec un détergent.