L’eczéma nummulaire est une éruption inflammatoire persistante, en général accompagnée de démangeaisons, caractérisée par des taches circulaires et des squames.

(Voir aussi Présentation de la dermatite.)

La cause de l’eczéma nummulaire est mal connue. Il se développe souvent chez des personnes qui souffrent de rhume des foins ou d’asthme. Parfois, certaines bactéries qui colonisent la peau (colonisation bactérienne) semblent être responsables de l’eczéma nummulaire. Une réaction allergique à une substance à laquelle la personne a été exposée est également une cause possible. Parfois, des taches apparaissent sur une zone du corps qui n’est pas celle où l’infection ou la réaction a commencé.

L’eczéma nummulaire touche généralement les personnes d’âge mûr et les personnes plus âgées.

Symptômes de l'eczéma nummulaire Les taches rondes apparaissent d'abord sous la forme de taches de la taille d'une pièce de monnaie à la fois rouges, squameuses et prurigineuses. Les taches peuvent s'étendre. Souvent, les taches sont plus visibles sur les faces externes des bras ou des jambes et sur les fesses, mais elles apparaissent aussi dans le dos. Manifestations de l'eczéma nummulaire Eczéma nummulaire Cette photo montre des taches rondes, rouges et squameuses provoquées par un eczéma nummulaire. MION/PHANIE/SCIENCE PHOTO LIBRARY Eczéma nummulaire Cette image montre des taches rouges, en relief et de la taille d'une pièce de monnaie provoquées par un eczéma nummulaire sur l'avant-bras. Image publiée avec l'aimable autorisation de la Dre Karen McKoy. Eczéma nummulaire Cette image montre des taches rouges, rondes et squameuses, de la taille d'une pièce de monnaie, provoquées par un eczéma nummulaire sur le bras. Image publiée avec l'aimable autorisation de la Dre Karen McKoy.

Diagnostic de l’eczéma nummulaire Examen clinique de la peau

Parfois, une biopsie cutanée

Parfois, test épicutané pour détecter une éventuelle allergie de contact Le diagnostic de l’eczéma nummulaire est basé sur l’aspect caractéristique des boutons. Ils peuvent parfois prélever des échantillons de peau et les envoyer à un laboratoire (biopsie). En l’absence d’atopie (une combinaison de dermatite atopique, de rhume des foins et d’asthme), les personnes peuvent faire l’objet d’un test épicutané. Pour réaliser un test épicutané, de petits patchs contenant des allergènes de contact standard sont placés sur la peau de la partie supérieure du dos pendant 48 heures, pour voir si une éruption cutanée se développe sous l’un d’eux. Après 48 heures, les patchs sont retirés et le médecin évalue l’état de la peau en dessous. La peau est à nouveau évaluée un ou deux jours plus tard.