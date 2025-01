Quels qu’en soient la cause ou le type, une dermatite de contact entraîne des démangeaisons et une éruption cutanée.

La dermatite irritative de contact provoque davantage de douleurs que de démangeaisons. L’intensité des symptômes diminue généralement après 1 ou 2 jours, une fois que la personne n’est plus exposée à la substance irritante.

Une dermatite de contact allergique entraîne généralement plus de démangeaisons que de douleurs. Un jour, voire plus, peut être nécessaire pour que les symptômes soient plus manifestes, puis ils augmentent en intensité pendant 2 à 3 jours après l’exposition.

Dans les deux cas, l’éruption cutanée peut aller d’une rougeur légère et brève à un gonflement sévère et de grandes cloques. L’éruption cutanée apparaît uniquement dans des zones qui entrent en contact avec la substance. Cependant, elle peut apparaître initialement au niveau des zones de peau fine et sensible, par exemple entre les doigts, et plus tardivement au niveau de zones de peau plus épaisse ou moins exposée à la substance. Sur les mains et les pieds, l’éruption cutanée peut contenir de minuscules cloques.

Dermatite de contact (pieds) Cacher les détails Cette image illustre un érythème, une desquamation, des croûtes et un œdème caractéristiques d’une dermatite allergique de contact. La personne a fait l’objet de tests épicutanés qui ont révélé une réaction positive à la paraphénylènediamine, un colorant fréquemment utilisé pour teindre le cuir des chaussures. Image publiée avec l’aimable autorisation de la Dre Karen McKoy.

L’éruption cutanée provoquée par la dermatite de contact allergique survient souvent de telle manière qu’elle suggère une exposition à une substance spécifique. Par exemple, le sumac grimpant entraîne la formation de stries linéaires sur la peau. La dermatite ne se propage pas à d’autres personnes ou parties du corps par contact avec les lésions ou le liquide des cloques et ne s’étend pas aux zones non exposées à la substance.