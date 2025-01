Traitement de la cause sous-jacente

Éventuellement, arrêt ou modification de tout traitement pouvant être en cause

Souvent, hospitalisation pour des soins d’accompagnement

Soin de la peau

Parfois, corticoïdes

Enfin, le traitement de l’érythrodermie dépend de sa cause spécifique. Par exemple, si l’érythrodermie est provoquée par une réaction médicamenteuse, la personne doit arrêter de prendre ce médicament. Si l’érythrodermie est un symptôme d’un lymphome cutané, le lymphome lui-même doit être traité.

Dans le cadre de l’érythrodermie, le diagnostic et le traitement d’accompagnement précoces sont importants pour éviter le développement d’infections cutanées et une perte liquidienne et de protéines potentiellement mortelle.

Les personnes qui présentent une érythrodermie doivent souvent être hospitalisées et traitées par des antibiotiques (contre l’infection), des solutés et des sels minéraux par voie intraveineuse (pour remplacer les pertes liquidiennes au niveau de la peau) et des compléments nutritionnels si nécessaire. Le traitement comprend l’utilisation de médicaments et de couvertures chauffées afin de maintenir une température corporelle normale. Les agents hydratants (émollients) peuvent apaiser la peau.

Des corticoïdes à appliquer sur la peau (comme une pommade à base d’hydrocortisone) sont souvent prescrits. Des corticoïdes par voie orale (comme la prednisone) sont souvent prescrits aux personnes présentant une érythrodermie sévère.