Le principal symptôme du pemphigus vulgaire est l’apparition de cloques claires, flasques, douloureuses (parfois sensibles) et de taille variable. De plus, la couche superficielle de la peau peut se détacher des couches plus profondes lors d’une légère compression ou d’un frottement, provoquant un décollement en linge mouillé laissant des zones douloureuses de peau à vif (érosions).

Pemphigus vulgaire (érosions) Cacher les détails Cette photo montre des zones de lésions ouvertes (érosions) entourées de rougeurs. Image publiée avec l’aimable autorisation du Dr Daniel M. Peraza.

Pemphigus vulgaire Cacher les détails Cette photo présente des cloques claires, flasques, due au pemphigus vulgaire. Certaines cloques ont éclaté et la peau entourant les bulles (y compris les bulles en phase de cicatrisation) est souvent rouge. Image fournie par le Dr Thomas Habif.

Pemphigus vulgaire (peau qui pèle et ulcérations) Cacher les détails Cette photo présente une peau qui a pelé et laissé des zones douloureuses de peau à vif (érosions). Image fournie par le Dr Thomas Habif.

Les cloques se forment souvent initialement dans la bouche et se rompent rapidement, laissant des ulcérations douloureuses (ulcères). D’autres cloques et ulcérations peuvent se développer au point d’affecter la cavité buccale tout entière, et de rendre difficiles la déglutition ainsi que l’absorption d’aliments et de boissons. Des cloques se forment également dans la gorge.

Pemphigus vulgaire (ulcérations buccales) Cacher les détails Cette photo présente des cloques rompues qui ont formé des ulcérations buccales (ulcères) Les cloques apparaissent souvent dans la bouche avant de toucher la peau. Image fournie par le Dr Thomas Habif.

Les cloques peuvent se former sur la peau et se rompre, laissant des plaies à vif, douloureuses et croûteuses. Les personnes se sentent généralement malades. Les cloques peuvent être étendues et, une fois rompues, peuvent s’infecter. Dans les formes sévères, le pemphigus vulgaire est aussi dangereux qu’une brûlure grave. Comme dans les brûlures, la peau lésée perd une importante quantité d’exsudat et est plus exposée au risque d’infections à divers germes bactériens.