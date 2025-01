Des cloques et une urticaire apparaissent habituellement de manière progressive, principalement aux coudes, aux genoux, aux fesses, dans la région lombaire et à la nuque, mais elles peuvent se développer de manière soudaine. Parfois, les cloques apparaissent sur le visage et le cou. Les démangeaisons et la brûlure sont souvent sévères. Comme les démangeaisons sont intenses et que la peau est fragile, les cloques se rompent généralement rapidement, et seules quelques-unes restent intactes, ce qui est utile pour l’examen par le médecin. Les cloques peuvent se développer dans la bouche, mais elles ne provoquent généralement pas de symptômes.

Les préparations à base d’iodure et d’iode (comme les produits à base de laminaire et d’algues marines, et certains savons pour la peau) peuvent aggraver l’éruption cutanée. Certains spécialistes suggèrent également d’éviter le sel iodé.

Dermatite herpétiforme sur les coudes Image © Springer Science+Business Media