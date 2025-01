Réactions de photosensibilité

Plus de 100 substances, ingérées ou appliquées par voie cutanée, provoquent des réactions cutanées induites par le soleil. Un nombre limité d’entre elles provoque la plupart des réactions (voir le tableau Certains médicaments et substances sensibilisant la peau au soleil). Il existe deux types de photosensibilité chimique : la phototoxicité et la photoallergie.

Dans la phototoxicité, les personnes développent des rougeurs douloureuses, une inflammation et parfois, une anomalie de pigmentation de couleur brune ou bleutée dans les zones cutanées exposées à la lumière solaire pendant une courte période. Ces symptômes ressemblent à ceux d’un coup de soleil, mais la réaction diffère d’un coup de soleil en ce qu’elle touche uniquement les personnes qui ont ingéré certains médicaments (comme des tétracyclines ou des diurétiques) ou des composés chimiques, ou qui les ont appliqués sur la peau (comme du parfum et du goudron de houille). Certaines plantes (notamment le citron vert, le céleri et le persil) contiennent des composés nommés furocoumarines, qui sensibilisent la peau des personnes aux effets du soleil. Cette réaction est appelée « phytophotodermatite ». Toutes les réactions phototoxiques apparaissent uniquement sur des zones cutanées exposées au soleil. Elles apparaissent généralement quelques heures après l’exposition au soleil.

Dans la photoallergie, une réaction allergique provoque des rougeurs, une desquamation, des démangeaisons, et parfois des cloques et des boutons ressemblant à de l’urticaire. Ce type de réaction peut être provoqué par des lotions après-rasage, des écrans solaires et des sulfamides. Les substances à l’origine de cette photoallergie déclenchent celle-ci uniquement après une exposition des personnes à la substance et au soleil (parce que la lumière solaire est ce qui rend la substance responsable de la photoallergie). Les réactions photoallergiques peuvent également toucher des zones cutanées non exposées au soleil. Elles apparaissent généralement 24 à 72 h après l’exposition au soleil.