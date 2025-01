Myiase cutanée

De nombreuses mouches provoquant une myiase furonculaire sont couramment appelées « œstres ». Les espèces les plus connues de mouches responsables des myiases furonculaires viennent d’Amérique du Sud, d’Amérique centrale et d’Afrique sub-saharienne et tropicale. D’autres espèces viennent d’Amérique du Nord, d’Europe et du Pakistan. Bon nombre de mouches ne pondent pas d’œufs sur l’homme. Elles pondent sur d’autres insectes (comme les moustiques) ou sur des objets (comme le linge sale) qui peuvent entrer en contact avec la peau.

Les œufs éclosent, deviennent des larves, qui creusent des sillons dans la peau et évoluent en larves matures. Les larves matures font 1,3 à 2,5 centimètres de long, selon les espèces. Si les personnes ne sont pas traitées, les larves finissent par sortir de la peau et tomber au sol pour continuer leur cycle de vie.

Les symptômes typiques de la myiase furonculaire sont les démangeaisons, une sensation de mouvement et parfois une douleur lancinante aiguë. Les personnes ont d’abord une petite papule rouge pouvant ressembler à une piqûre d’insecte commune ou au début d’un furoncle. Ensuite, la papule grossit, et une petite ouverture est visible en son centre. L’ouverture peut laisser s’écouler un liquide jaunâtre, transparent et laisser apparaître l’extrémité de la larve.

Il existe différentes approches thérapeutiques, qui peuvent varier selon l’accès et la disponibilité d’interventions spécifiques. Celle-ci a besoin d’oxygène : obstruer la peau peut l’inciter à sortir ou à se rapprocher de la surface cutanée. Lorsqu’elle se trouve juste à la surface, il est plus facile de l’extraire. Pour obstruer l’orifice cutané, certaines personnes appliquent de la vaseline, du vernis à ongles, voire du bacon ou une pâte de tabac. Les larves qui meurent avant d’être extraites sont plus difficiles à extraire et provoquent souvent une réaction inflammatoire intense.

Parfois, les médecins injectent un anesthésiant par voie sous-cutanée, font une petite incision et extraient la larve à l’aide d’une pince. L’ivermectine, un médicament oral ou cutané, peut également tuer la larve ou provoquer son extraction.