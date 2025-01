Infestation par les poux

En général, aucun médicament n’est nécessaire pour traiter les poux de corps, car ils se trouvent sur les vêtements et le linge de lit, et non pas sur les personnes. Les médecins traitent les symptômes des personnes et recommandent le remplacement et la décontamination des vêtements et des draps concernés par un lavage en machine soigneux ou un lavage à sec. La mesure la plus efficace est d’exposer le linge à une température d’au moins 65 °C pendant le séchage.