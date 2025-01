Causes de la cellulite

Causes de la cellulite

La cellulite est le plus souvent provoquée par des bactéries de la famille des Streptococcus et des Staphylococcus. Les streptocoques se propagent rapidement dans la peau, grâce à la production d’enzymes entravant les mécanismes dont dispose le tissu pour circonscrire l’infection. La cellulite provoquée par les bactéries de la famille des Staphylococcus survient généralement autour des plaies ouvertes et dans des poches de pus (abcès cutanés).

De nombreuses autres bactéries peuvent provoquer une cellulite. Une souche de Staphylococcusrésistante aux antibiotiques auparavant efficaces est devenue une cause plus fréquente de cellulite. Cette souche se nomme Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM). Les personnes exposées à la bactérie dans un hôpital ou une maison de santé contractent généralement une souche spécifique de SARM, qui peut répondre différemment aux antibiotiques que les autres souches de SARM plus fréquentes en dehors des établissements médicaux.

Les bactéries pénètrent généralement par de petites fissures cutanées générées par des égratignures, des piqûres, une chirurgie, des brûlures, des infections mycosiques (comme le pied d’athlète), des morsures d’animaux et des troubles cutanés. Les zones cutanées qui se remplissent de liquide (œdème) sont particulièrement vulnérables. Cependant, la cellulite peut également apparaître sur une peau qui n’est pas franchement lésée.

Certains types de bactéries peuvent provoquer une cellulite lorsque la peau lésée par des blessures (comme des coupures) est immergée dans l’eau. Le type de bactéries peut dépendre du type d’eau, par exemple, les étangs d’eau douce ou les petits lacs, les jacuzzis ou l’eau de mer.

Les personnes dont le système immunitaire est affaibli peuvent être sensibles aux bactéries qui ne provoquent généralement pas d’infections.