Présentation des maladies péricardiques

Les maladies péricardiques touchent le péricarde, un sac élastique composé de 2 feuillets qui enveloppe le cœur.

Le péricarde aide à maintenir le cœur en place, à éviter un sur-remplissage de sang dans le cœur, et à le protéger des lésions provoquées par des infections thoraciques. Le péricarde n’est pourtant pas indispensable à la vie. Si le péricarde est enlevé, aucun effet mesurable sur la performance cardiaque n’est constaté.

En général, le péricarde contient juste assez de liquide lubrifiant entre ses 2 feuillets pour leur permettre de glisser l’un sur l’autre. L’espace entre ces 2 feuillets est donc très limité. Cependant, certaines maladies induisent l’accumulation d’un excès de liquide dans cet espace (appelé espace péricardique), provoquant son expansion.

Sac péricardique Image

Il arrive, rarement, que le péricarde soit absent à la naissance ou qu’il comporte des défauts, comme des trous et des points faibles. Ces défauts peuvent être dangereux, car le cœur ou un vaisseau sanguin important peuvent faire saillie (former une hernie) à travers un trou dans le péricarde et être étranglés. Dans de tels cas, la mort peut survenir en quelques minutes. Ces défauts sont donc généralement réparés chirurgicalement. Si une réparation est impossible, le péricarde entier peut être enlevé. D’autres maladies du péricarde peuvent être induites par des infections, des lésions, des médicaments ou des métastases cancéreuses.

La maladie péricardique la plus fréquente est l’inflammation (péricardite). La péricardite peut être

Aiguë (l’inflammation peut se manifester peu après un événement déclencheur)

Subaiguë (l’inflammation se développe en quelques semaines à quelques mois après un événement déclencheur)

Chronique (inflammation qui dure plus de 6 mois)

Les autres maladies du péricarde incluent

Épanchement péricardique

Péricardite constrictive

Fibrose du péricarde

L’épanchement péricardique est une accumulation de liquide dans le péricarde. La tamponnade cardiaque se produit lorsqu’un épanchement péricardique important empêche le cœur de se remplir de sang correctement et empêche donc le cœur de pomper suffisamment de sang vers le reste du corps.

La péricardite constrictive, une maladie rare, se produit lorsque le liquide qui s’accumule est épais et fibreux et entraîne une adhésion des feuillets du péricarde l’un à l’autre. La péricardite constrictive peut être temporaire, par exemple si elle est due à une infection, ou chronique si elle se produit après une maladie qui provoque la péricardite aiguë.

Une fibrose du péricarde (épaississement et formation de tissu cicatriciel au niveau du péricarde) peut se développer après une péricardite causée par une infection et dans laquelle l’épanchement péricardique ressemble à du pus (péricardite purulente). Ou bien la fibrose du péricarde peut accompagner une maladie rhumatismale systémique, telle que la polyarthrite rhumatoïde. Chez les personnes âgées, les causes fréquentes sont les tumeurs cancéreuses, les crises cardiaques et la tuberculose. La fibrose du péricarde diffère de la péricardite constrictive, car elle a tendance à causer moins de lésions structurelles et à ne pas altérer la fonction de pompage du cœur.

L’hémopéricarde (accumulation de sang dans le péricarde) peut entraîner une péricardite, une fibrose péricardique ou une tamponnade cardiaque. Les causes fréquentes comprennent une lésion traumatique du thorax, une blessure résultant de procédures médicales telles qu’un cathétérisme cardiaque et l’insertion d’un stimulateur cardiaque, et la rupture d’un anévrisme de l’aorte thoracique.