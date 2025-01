Présentation du système lymphatique

Le système lymphatique est un élément essentiel du système immunitaire. Il comprend des organes comme le thymus, la moelle osseuse, la rate, les amygdales, l’appendice et les plaques de Peyer dans l’intestin grêle qui produisent et traitent des globules blancs spéciaux qui combattent les infections et le cancer.

Le système lymphatique, comme le système veineux, transporte des liquides dans tout l’organisme. Le système lymphatique comprend

Des vaisseaux lymphatiques à paroi fine

Ganglions lymphatiques

Deux canaux collecteurs

Les vaisseaux lymphatiques, situés dans tout l’organisme, sont plus gros que les capillaires (les vaisseaux sanguins les plus petits, qui connectent les artères et les veines) et la plupart sont plus petits que les plus petites veines. La plupart des vaisseaux lymphatiques comportent des valvules analogues à celles qui se trouvent dans les veines pour permettre à la lymphe, qui peut thromboser, de s’écouler dans un seul sens (vers le cœur). Les vaisseaux lymphatiques drainent le liquide (lymphe) des tissus dans tout l’organisme et renvoient le liquide dans le système veineux par 2 canaux collecteurs.

À l’origine, la lymphe est un liquide qui a diffusé à travers les très fines parois des capillaires dans l’espace situé entre les cellules. La majeure partie du liquide est réabsorbée dans les capillaires et le reste est drainé dans les vaisseaux lymphatiques, puis revient finalement dans les veines. La lymphe contient également de nombreuses autres substances, notamment :

Des protéines, des minéraux, des nutriments et d’autres substances qui nourrissent les tissus

Des cellules endommagées, des cellules cancéreuses et des particules étrangères (comme des bactéries et des virus) qui peuvent avoir pénétré dans les liquides tissulaires

Les ganglions lymphatiques sont de minuscules organes en forme de haricot qui servent de centres de collecte pour la lymphe. Toute la lymphe transite via des ganglions situés à des points stratégiques qui filtrent les cellules endommagées, les cellules tumorales et les particules étrangères de la lymphe. Les ganglions lymphatiques contiennent également des globules blancs spécialisés (par exemple, lymphocytes et macrophages) qui ont pour fonction de phagocyter et de détruire les cellules endommagées, les cellules cancéreuses, les organismes infectieux et les particules étrangères. Les fonctions importantes du système lymphatique consistent donc à retirer de l’organisme les cellules endommagées et à assurer une protection contre la propagation des infections et du cancer. Certains ganglions lymphatiques sont regroupés sous la peau, en particulier au niveau du cou, des aisselles et de l’aine. D’autres ganglions lymphatiques sont situés en profondeur dans l’organisme, par exemple dans l’abdomen.

Les vaisseaux lymphatiques se drainent dans des canaux collecteurs qui vident leur contenu dans les 2 veines sous-clavières, situées sous les clavicules. Ces veines se rejoignent pour former la veine cave supérieure, la grosse veine qui draine le sang de la partie supérieure du corps vers le cœur.

Système lymphatique : Contribue à la défense contre les infections