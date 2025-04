La sténose tricuspidienne est un rétrécissement de l’ouverture de la valvule tricuspide qui ralentit le passage du sang de l’atrium droit au ventricule droit.

(Voir aussi Présentation des maladies des valvules cardiaques et la vidéo Le cœur.)

La valvule tricuspide est l’ouverture entre l’atrium droit et le ventricule droit. La valvule tricuspide s’ouvre pour permettre au sang présent dans l’atrium droit de remplir le ventricule droit et se referme pour empêcher le sang de refluer dans l’atrium droit lorsque le ventricule droit se contracte pour envoyer le sang dans les poumons. Si un trouble provoque un épaississement et une rigidité des clapets valvulaires, l’ouverture valvulaire est rétrécie (sténose). Parfois, la valvule rigidifiée ne peut pas se fermer complètement, et une régurgitation tricuspide se produit.

Au bout de plusieurs années, l’atrium droit se dilate à cause de l’obstruction partielle du flux sanguin à travers la valvule sténosée, ce qui augmente le volume de sang dans l’atrium. À son tour, ce volume accru induit une augmentation de la pression dans les veines qui redirigent le sang du reste du corps (excepté pour les poumons) vers le cœur. Toutefois, le ventricule droit se rétrécit car la quantité de sang qui y pénètre en provenance de l’atrium droit est réduite.

Presque tous les cas sont causés par le rhumatisme articulaire aigu. Le rhumatisme articulaire aigu est une maladie infantile qui se manifeste après certains cas non traités d’angine streptococcique ou de scarlatine. Aujourd’hui, le rhumatisme articulaire aigu est rare en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest car des antibiotiques sont largement administrés pour traiter ces infections. Elle a parfois pour origine une tumeur de l’atrium droit, une maladie du tissu conjonctif ou, encore plus rarement, une maladie congénitale de la valvule tricuspide.

Les symptômes sont en général modérés. Ils comprennent des palpitations (perception des battements cardiaques), une pulsation gênante au niveau du cou, une peau froide et une fatigue. Une pression accrue dans les veines provoquant une dilatation du foie peut causer une sensation de gêne abdominale.

Sténose valvulaire Vidéo

Diagnostic de la sténose tricuspidienne Échocardiographie Les médecins peuvent entendre le souffle caractéristique d’une sténose tricuspidienne au stéthoscope. Une radiographie thoracique montre une dilatation de l’atrium droit. L’échocardiographie peut produire une image de l’ouverture de la valvule sténosée et indiquer la quantité de sang qui la traverse, ce qui permet de déterminer la gravité de la sténose. L’électrocardiographie (ECG) montre des changements indiquant une surcharge atriale droite.

Traitement de la sténose tricuspidienne Médicaments tels que diurétiques

Dans de rares cas, réparation chirurgicale ou remplacement Les patients sont encouragés à consommer des aliments pauvres en sel et prennent des diurétiques et des médicaments pour bloquer les effets de l’aldostérone (qui réduit la pression dans les veines). La réparation chirurgicale est généralement évitée parce que la sténose tricuspide est rarement assez grave pour qu’elle soit nécessaire, et la sténose se reproduit souvent après la réparation.