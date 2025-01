Médicaments pour le traitement de la maladie des artères coronaires

La plupart des personnes qui ont été victimes d’un infarctus du myocarde présentent un inconfort important et sont très angoissées. La morphine a un effet calmant et réduit la charge de travail du cœur. Elle est administrée lorsque la nitroglycérine ne peut pas être utilisée ou est inefficace. Cependant, certaines données suggèrent qu’elle peut interagir avec les médicaments antiplaquettaires et réduire leur efficacité, et qu’elle peut légèrement accroître le risque de décès.