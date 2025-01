La constriction des petites artères des doigts et des orteils débute rapidement, souvent en raison du froid. Elle peut durer de quelques minutes ou à plusieurs heures. Les doigts et les orteils deviennent pâles ou bleutés (cyanose), généralement par plaques. Parfois, un seul doigt ou un seul orteil ou des parties de ces derniers peuvent être affectés. Un engourdissement, des fourmillements, ainsi qu’une sensation de picotements et de brûlure dans les doigts ou les orteils sont fréquents. Les zones touchées paraissent plus rouges ou bleuâtres en fin d’épisode. Le chauffage des mains ou des pieds permet de rétablir une couleur et une sensation normales.

Si les épisodes de syndrome de Raynaud récidivent et sont prolongés (surtout en cas de sclérodermie systémique), la peau des doigts ou des orteils peut devenir lisse, brillante et tendue. Des petits ulcères douloureux peuvent apparaître à la pointe des doigts ou des orteils.