L’acrocyanose, une maladie artérielle périphérique fonctionnelle, est une décoloration bleutée, persistante et indolore des deux mains et, moins souvent, des deux pieds, due à un spasme des petits vaisseaux sanguins de la peau, généralement en réponse au froid ou à un stress émotionnel.

(Voir aussi Présentation de la maladie artérielle périphérique fonctionnelle.)

les vaisseaux sanguins Vidéo

L’acrocyanose survient généralement chez les femmes. Les doigts et les mains ou les orteils et les pieds ont tendance à être froids et bleutés (cyanosés). Les mains ou les pieds transpirent parfois abondamment et peuvent gonfler. Un stress émotionnel ou l’exposition au froid intensifie généralement la décoloration bleutée et le réchauffement l’atténue. La maladie n’est pas douloureuse et n’endommage pas la peau.

Acrocyanose Image © Springer Science+Business Media

Le médecin diagnostique la maladie en fonction des symptômes qui sont limités aux mains ou aux pieds, et qui persistent bien que les pouls dans les grosses artères (comme dans les poignets et les chevilles) soient normaux.

En général, aucun traitement n’est nécessaire. Cependant, les médecins recommandent d’éviter l’exposition au froid. Le médecin peut prescrire des médicaments qui dilatent les artères (comme des inhibiteurs calciques), mais ces médicaments sont en général inefficaces. Rassurer le patient en lui indiquant que la décoloration bleutée de la peau n’indique pas une maladie grave est suffisant.