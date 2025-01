Traitement médicamenteux de l’insuffisance cardiaque

L’angiotensine II est une hormone qui déclenche la sécrétion d’aldostérone et de vasopressine, toutes deux provoquant une rétention de sel et d’eau par les reins. Les inhibiteurs de l’ECA permettent donc de limiter la rétention hydrique et figurent parmi les traitements de base de l’insuffisance cardiaque systolique. Ces médicaments non seulement réduisent les symptômes et la nécessité d’une hospitalisation mais prolongent aussi la vie. Les inhibiteurs de l’ECA réduisent les taux des hormones angiotensine II et donc de l’aldostérone dans le sang, ce qui permet généralement d’augmenter la tension artérielle (voir la figure Régulation de la tension artérielle : le système rénine-angiotensine-aldostérone). Ce faisant, les inhibiteurs de l’ECA provoquent l’élargissement (dilatation) des artères et des veines et aident les reins à excréter l’excès d’eau, réduisant ainsi la charge de travail cardiaque. Ces médicaments peuvent aussi exercer des effets bénéfiques directs sur le cœur et sur la paroi des vaisseaux.