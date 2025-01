Médicaments pour le traitement de l’hypertension artérielle

University of Chicago School of Medicine

L’hypertension artérielle est très fréquente. Souvent, l’hypertension artérielle est asymptomatique, mais peut augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral, de crise cardiaque et d’insuffisance cardiaque. Par conséquent, il est important de traiter l’hypertension artérielle. Les personnes atteintes d’hypertension artérielle doivent modifier leur mode de vie pour faire baisser leur tension artérielle. Cependant, si ces changements ne diminuent pas suffisamment la tension artérielle, un traitement médicamenteux est nécessaire.

Les médicaments utilisés dans le traitement de l’hypertension artérielle sont appelés antihypertenseurs. Grâce à la grande variété d’antihypertenseurs disponibles, l’hypertension artérielle peut être contrôlée chez presque tous les patients, mais le traitement doit être adapté à chacun. (Voir également Hypertension artérielle.) Le traitement est plus efficace lorsque le patient et le médecin dialoguent et collaborent au programme thérapeutique.

Différents types d’antihypertenseurs diminuent la pression artérielle via divers mécanismes, ce qui permet d’envisager de nombreuses stratégies thérapeutiques différentes. Pour certaines personnes, les médecins utilisent une approche par étapes pour le traitement pharmacologique : Ils commencent avec un certain type d’antihypertenseur et en ajoutent d’autres si nécessaire. Pour d’autres patients, les médecins préfèrent une approche séquentielle : Ils prescrivent un antihypertenseur et, s’il s’avère inefficace, ils l’abandonnent et en prescrivent un autre d’un autre type. Si la tension artérielle est de 140/90 mmHg ou plus, deux médicaments sont généralement commencés simultanément. Les médecins choisissent un antihypertenseur en considérant des facteurs comme

L’âge, le sexe et, parfois, l’origine ethnique de la personne

La gravité de l’hypertension artérielle

La présence d’autres troubles, comme le diabète ou des taux élevés de cholestérol sanguin

Les effets secondaires potentiels, qui varient en fonction du médicament

Le coût des médicaments et des tests nécessaires pour surveiller l’apparition de certains effets secondaires

La plupart des personnes ont finalement besoin d’au moins deux médicaments pour atteindre leur objectif de tension artérielle.

La plupart des patients tolèrent les antihypertenseurs qui leur sont prescrits sans aucun problème. Mais n’importe quel médicament antihypertenseur peut entraîner des effets secondaires. En cas d’effets secondaires, le patient doit donc les signaler au médecin, qui pourra alors modifier la dose ou remplacer le médicament prescrit. Habituellement, le traitement antihypertenseur doit être pris à vie pour contrôler la pression artérielle.

Inhibiteurs adrénergiques Les inhibiteurs adrénergiques regroupent les alphabloquants, les bêtabloquants, les alphabêtabloquants et les inhibiteurs du système adrénergique périphérique. Ces médicaments bloquent les effets du système sympathique, la partie du système nerveux autonome qui répond rapidement au stress en augmentant la pression artérielle. Les bêtabloquants ne sont plus considérés comme des médicaments de première intention pour le traitement de l’hypertension. Ils sont parfois utiles chez les personnes qui ont fait une crise cardiaque, qui ont un rythme cardiaque rapide, une angine de poitrine (douleur thoracique due à une irrigation inadéquate du muscle cardiaque) ou des migraines. De même, les alphabloquants ne sont plus prescrits comme traitement principal de l’hypertension, car ils ne réduisent pas le risque de décès. En général, les inhibiteurs du système adrénergique périphérique sont seulement prescrits si un troisième ou quatrième type de médicament est nécessaire pour contrôler la pression artérielle.

Inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine. Les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine (ECA) diminuent la pression artérielle en partie par la dilatation des artérioles. Ils dilatent les artérioles en évitant la formation d’angiotensine II, une substance chimique produite par l’organisme qui provoque la contraction des artérioles. Spécifiquement, ces inhibiteurs bloquent l’action de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, qui convertit l’angiotensine I en angiotensine II (voir figure Régulation de la pression artérielle). Ces médicaments sont particulièrement utiles pour les personnes souffrant de maladie des artères coronaires ou d’insuffisance cardiaque, les jeunes personnes, les personnes ayant des protéines dans l’urine à cause d’une néphropathie chronique ou d’une néphropathie diabétique, et les hommes qui développent un trouble sexuel en tant qu’effet secondaire d’un autre antihypertenseur.

Antagonistes des récepteurs de l’ angiotensine II Les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II (ARA) diminuent la pression artérielle via un mécanisme proche de celui des inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine. Ils bloquent directement l’action de l’angiotensine II en provoquant le rétrécissement des artérioles. Comme leur mécanisme d’action est plus direct, les antagonistes des récepteurs de l’angiotensine II peuvent entraîner moins d’effets secondaires que les inhibiteurs de l’enzyme de conversion de l’angiotensine.

Inhibiteurs calciques Les inhibiteurs calciques provoquent une dilatation des artérioles via un mécanisme complètement différent. Ils sont particulièrement utiles pour les personnes d’ascendance africaine et les personnes âgées. Les inhibiteurs calciques sont également utiles pour les personnes souffrant d’angine de poitrine, de certains types de rythme cardiaque rapide, ou de migraines. Les inhibiteurs calciques sont à action brève ou à action prolongée. Les inhibiteurs calciques à action brève ne sont pas prescrits pour traiter l’hypertension artérielle. Des rapports suggèrent que les personnes recevant des inhibiteurs calciques à action brève peuvent présenter un risque accru de mortalité suite à un infarctus du myocarde, mais aucun rapport ne suggère de tels effets pour les inhibiteurs calciques à action prolongée.

Alpha-agonistes à action centrale Les alpha-agonistes à action centrale diminuent la pression artérielle via un mécanisme similaire à celui des inhibiteurs adrénergiques. En stimulant certains récepteurs dans le tronc cérébral, ces agonistes inhibent les effets du système sympathique du système nerveux. Ces médicaments sont rarement utilisés aujourd’hui.

Vasodilatateurs directs Les vasodilatateurs directs dilatent les vaisseaux sanguins via un autre mécanisme. Ce type de médicament n’est presque jamais utilisé seul ; il est plutôt utilisé en association lorsqu’un autre médicament ne diminue pas la pression artérielle de façon adéquate à lui seul. Tableau Médicaments antihypertenseurs Tableau

Les diurétiques Un diurétique thiazidique ou de type thiazidique (comme la chlorthalidone ou l’indapamide) peut être le premier médicament prescrit pour traiter l’hypertension artérielle. Les diurétiques provoquent un élargissement (dilatation) des vaisseaux sanguins. Les diurétiques aident également les reins à éliminer le sodium et l’eau, réduisant le volume liquidien dans le corps et réduisant ainsi la pression artérielle. Les diurétiques thiazidiques entraînent l’excrétion de potassium dans l’urine. Par conséquent, les personnes doivent parfois également prendre des suppléments de potassium ou un diurétique qui ne cause pas de perte de potassium ou qui augmente les taux de potassium (diurétique d’épargne potassique). Les diurétiques d’épargne potassique ne sont généralement pas prescrits seuls car ils ne contrôlent pas la pression artérielle aussi bien que les diurétiques thiazidiques. Toutefois, le diurétique d’épargne potassique spironolactone est parfois administré seul. Les diurétiques sont particulièrement utiles chez les personnes d’ascendance africaine, les personnes âgées, les personnes souffrant d’obésité et les personnes souffrant d’insuffisance cardiaque ou de maladie rénale chronique.